Pgt amico di Wwf e Legambiente?: "È solo un refuso"

"Questo per salvare Wwf e Legambiente". Ecco la scritta apparsa nel documento di valutazione ambientale e strategica al Pgt (alla pagina 5) pubblicato sul sito del Comune di Villasanta. Una precisazione che ha fatto salire Villasanta Civica sulle barricate. L’opposizione da mesi si oppone alle variazioni apportate al documento e durante il consiglio comunale per l’approvazione del Pgt aveva abbandonato l’aula. "Questa frase manifesta una violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza che devono connotare qualsiasi provvedimento della pubblica amministrazione – si legge nel comunicato di Villasanta Civica –. Tradisce l’intento dell’amministrazione di favorire e/o privilegiare alcuni soggetti rispetto ad altri soggetti"". Nulla contro le due note associazioni ambientaliste. "Va precisato che Wwf e Legambiente, pur essendo associazioni che perseguono scopi e fini meritevoli e comunque leciti, rappresentano associazioni ‘di parte’ e non sono enti pubblici. Detto comportamento che manifesta una evidente assenza di imparzialità dell’azione amministrativa di questa giunta". Da Palazzo arriva immediata la precisazione in merito a questa svista: "Come del tutto evidente trattasi di mero refuso. Ne è prova la mancanza di relazione logica fra la frase e il testo precedente/successivo. La nota, rimasta per puro errore materiale, è parte di un appunto di lavoro più ampio, riferito a tutti i contributi pervenuti e finalizzato a suddividerli tra soggetti privati e associazioni. Alla suddetta porzione di nota non può essere pertanto assegnato un significato letterale". B.Api.