Pezzi di ricambio e arnesi da scasso. Autista di un autocarro nei guai

Un autocarro carico di merce sospetta, verosimilmente rubata e di attrezzature da scasso. Ci si sono imbattuti l’altro giorno gli agenti della polizia locale di Brugherio, che nel corso di un passaggio in via Bassi ha deciso di procedere al controllo di un autocarro Mercedes di proprietà (e condotto) di un 50enne residente in provincia di Crema.

Nel chiedere i documenti al conducente, all’interno del veicolo gli agenti hanno notato che erano ben visibili degli autoricambi usati relativi a veicoli di diversi marchi, dalla Mercedes alla Fiat, dalla Peugeot alla Opel fino alla Citroen.

Un carico sospetto, tanto più che il conducente, senza un lavoro regolare e a sua detta in cerca di occupazione, non è stato in grado di comunicare la provenienza dei pezzi di ricambio e di giustificarne il possesso. Al conducente è stato a quel punto chiesto di aprire anche il vano posteriore del veicolo nel quale, oltre agli attrezzi di cui viene fornito ogni veicolo dalla casa madre, sono state trovate anche due cassette di attrezzi da 32 pezzi l’una, una cassetta da 104 pezzi e chiavi, un gancio traino e ulteriori attrezzi sfusi per un totale di circa 300 articoli.

Sul furgone sono stati inoltre rilevato diversi frammenti di vetri. Il sospetto è che gli attrezzi fossero un armamentario da scasso e che i frammenti di vetro provenissero da questa attività. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Avendo appreso che a carico del conducente vi erano precedenti di polizia specifici, per reati di ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso, sono stati a quel punto approntati ulteriori accertamenti sino a giungere a una relativa denuncia a piede libero a carico del cinquantenne.

Da.Cr.