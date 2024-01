Peter Pan e gli altri? Rivisitati “Nonsolo teatro“ farà divertire

La storia di Peter Pan e quella di Cenerentola rivisitate in modo originale e in chiave di musical comico. E poi una Mary Poppins trasportata in mezzo alla famiglia Addams. Quattro appuntamenti con il teatro e il divertimento, grazie alla fantasia e alla verve di una delle più solide compagnie teatrali brianzole.

È quanto proporrà da qui a inizio aprile la 31esima edizione della rassegna “Nonsoloteatro”, che prenderà il via domenica pomeriggio sul palco dell’auditorium di Palazzo Terragni. Protagonisti di tutti gli spettacoli, rivolti a famiglie e ragazzi, saranno gli attori della Compagnia Teatro Instabile, realtà nata all’ombra dell’allora teatro Excelsior di Lissone e attiva da più di trent’anni.

A dare il via all’iniziativa, domenica alle 16, sarà la commedia musicale “Il ritorno di Capitan Uncino”: lo spettacolo mette assieme un Capitan Uncino rivisto come capo di un’improbabile ciurma di pirati, un Peter Pan diventato manager rampante con moglie e due figli, l’Isola che non c’è e una battaglia finale tra corsari e bambini sperduti, per stabilire chi resterà nella fantasia e nei sogni dei più piccoli. Sabato 23 marzo, alle 20.30, toccherà invece a uno spettacolo brillante e nuovo di zecca, dal titolo “Mary Poppins (in casa Addams)”, con la celebre, strampalata famiglia gotica che cerca una tata per Mercoledì, Pugsley e Pubert: a presentarsi alla selezione e ad essere assunta sarà proprio Mary Poppins, che con le sue canzoni e la sua dolcezza irromperà nel mondo surreale degli Addams.

La rappresentazione sarà poi replicata domenica 24 alle 16. A chiudere la rassegna, domenica 7 aprile, sarà invece un grande classico della compagnia, il musical comico “Cenerentola Opera Pop”, in cui della storia originale di Cenerentola restano i personaggi e le situazioni importanti, con il principe, la ragazza costretta a pulire ininterrottamente la casa dove abita con la matrigna e due sorellastre, ma tutto il resto è sconvolto da vicende inverosimili che coinvolgono anche personaggi nuovi.

A dare un ritmo incalzante allo spettacolo ci pensano coreografie e balletti, mentre la scenografia fa passare in un balzo dalla casa di Cenerentola al castello del re. Il finale torna al racconto classico, ma con alcune sorprese a effetto.

Biglietti a 7 euro, ridotti a 5 euro. Ingresso con prenotazione al 351.52.45.768.