Pedemontana, si inizia a scavare. Presto al via le operazioni di bonifica

Dopo il Comune di Cesano, anche in quello di Seveso, il 27 gennaio, partono le bonifiche. Fissata la data per il via delle attività di campionamento e caratterizzazione dei terreni contaminati nei lotti di bonifica 2 e 2A nel Comune di Seveso, all’altezza di via delle Vigne.

"Nessuna ripercussione sul traffico" garantisce la polizia locale. Il General Contractor di Autostrada Pedemontana Lombarda ha informato il Comune di Seveso circa la partenza dell’attività di campionamento e caratterizzazione dei terreni contaminati. Il Comune di Seveso, a tal proposito, ha comunicato alla cittadinanza attraverso il proprio sito internet e i media che a partire da lunedì 27 verrà dato avvio alle attività previste nel progetto operativo di bonifica dell'aree ex Icmesa. Come già sottolineato durante i numerosi incontri anche pubblici, verranno garantite tutte le condizioni di sicurezza legate alle lavorazioni e al trasporto dei materiali. Tecnici specializzati hanno considerato che nelle due aree in oggetto i volumi di scavo saranno pari a circa 20mila metri cubi.

"Secondo il cronoprogramma fornitoci da Autostrada Pedemontana Lombarda la durata di intervento per ogni lotto sarà di circa 151 giorni, di cui 32 dedicati precisamente agli scavi" spiega il Comandante della polizia locale Roberto Curati. "I lavori di bonifica non si ripercuoteranno sul traffico stradale che comunque verrà sempre monitorato dalla polizia locale. Gli orari di attività saranno quelli diurni, dal lunedì al venerdì".

A Cesano Maderno lunedì 6 gennaio era ufficialmente partita la bonifica dalla diossina in vista della realizzazione dell’autostrada. In particolare, il campionamento e la successiva caratterizzazione dei terreni da bonificare sull’area ubicata nel Comune di Cesano Maderno che viene identificata come "terzo lotto - via Beato Angelico". La durata complessiva della bonifica nel territorio cittadino è stimata in questo caso in 7-8 mesi.

A Cesano saranno prelevate 28mila tonnellate di terra inquinata da diossina. Gli interventi sono complessivamente distribuiti su un totale di sei lotti (40mila metri quadrati) e corrispondono complessivamente a 15mila metri cubi.