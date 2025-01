Pedemontana ferma il Besanino. Bus navetta durante i lavori

Il Besanino ferma le corse a causa di Pedemontana. La linea Monza-Oggiono sarà interrotta, per tempo non precisato, tra le stazioni di Biassono e Canonica (Triuggio). Il trasporto dei pendolari tra la stazione di Biassono e quella di Macherio-Canonica sarà assicurato con un servizio di bus navetta.

La preoccupazione per i pendolari è che l’interruzione possa perdurare oltre l’anno e creare disagi peggiori di quelli registrati la scorsa estate, quando la tratta si era fermata per tre mesi per lavori di ammodernamenti della tratta. Le notizie sono ancora incerte. Quel che i pendolari del Besanino temevano però, sembra davvero destinato a diventare realtà. L’annuncio è arrivato durante un’assemblea pubblica svoltasi a Macherio, dove i vertici della società Pedemontana hanno illustrato alla popolazione i cantieri che dal prossimo anno partiranno nei vari comuni.

I lavori per realizzare la tratta C dell’infrastruttura avranno anche ripercussioni anche sul traffico ferroviario con la probabile chiusura delle fermate di Biassono e di Macherio-Canonica (Triuggio), direttamente implicate dai cantieri. Il tracciato principale della tratta C va dall’interconnessione con la SP ex SS 35 Milano-Meda nel Comune di Cesano Maderno fino all’interconnessione con la tangenziale Est/A51 nel comune di Usmate Velate.

"In una zona ricca di insediamenti, aree di pregio naturalistico e numerose aree agricole, lo sviluppo della tratta ha richiesto attenzione particolare per affrontare e risolvere le problematiche urbanistiche e ambientali", si legge sul sito di Pedemontana. I comuni attraversati dal tracciato sono Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Camparada, Cesano Maderno, Desio, Lesmo, Lissone, Macherio, Seregno, Sovico, Vedano al Lambro, Vimercate, Usmate Velate.