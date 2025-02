Pedemontana arriva a Lesmo. Incontro pubblico con la società

A ottobre la conferma che il cantiere di Pedemontana a Lesmo sarebbe stato spostato, dall’asilo a via Marconi, come aveva chiesto la sindaca Sara Dossola. Ora, si entra nel merito per discutere di cosa succederà e l’amministrazione ha organizzato un incontro pubblico. L’appuntamento è per stasera alle 20.30 in sala consiliare. Interverranno anche i vertici dell’autostrada. Il campo-base dei lavori per realizzare le otto corsie di casa avrebbe occupato 17mila metri di prati vicino alla scuola materna e alle case di via Ungaretti e via Caduti della Patria. Ma non succederà, ruspe e operai si trasferiranno in zona Iperal "una soluzione che riduce disagi e rischi per tutti", sottolinea la prima cittadina. Tra poche ore al faccia a faccia, i dettagli dell’operazione. Si parlerà anche delle opere aggiuntive concordate con la società.

Bar.Cal.