Pattuglie straordinarie a Natale. Alleanza per la sicurezza con i vigli di sette comuni

Pattuglie straordinarie in orario preserale e serale per garantire sicurezza nel periodo natalizio. È il progetto presentato a Regione Lombardia dalla polizia locale di Limbiate che si fa promotrice di un’iniziativa che coinvolge altri 6 comuni della zona. Gli interventi verranno realizzati a dicembre nei territori di Limbiate, Meda, Seregno, Bovisio Masciago, Cogliate, Cesano Maderno e Seveso. Si tratta di comuni che già collaborano da tempo per i pattugliamenti straordinari delle polizie locali, finanziati da Regione Lombardia. Fino a tutto il mese di novembre è ancora operativo il servizio di controllo e prevenzione per la sicurezza sulle strade del Parco delle Groane, finalizzato in particolare al contrasto dell’uso e dello spaccio degli stupefacenti.

Per il servizio prenatalizio, si prevede un costo di circa 15mila euro che consentirà di effettuare 20 interventi extra nei 7 comuni e aumentare la sorveglianza durante le serate prenatalizie. "L’accordo di collaborazione pone l’obiettivo di intervenire attraverso attività sinergiche tra le polizie locali coinvolte - si legge nel progetto -, al fine di contrastare i fenomeni con servizi specifici di presidio del territorio, controllo persone e controllo veicoli. La nozione di sicurezza si allontana sempre di più dal mero contrasto alla criminalità e anche dal contrasto in generale, per diventare piuttosto politica di coesione sociale". Le attività, con un minimo di 5 operatori per uscita, si svolgeranno soprattutto dalle 17 fino a notte inoltrata. Ga.Bass.