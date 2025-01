Pattini d’argento al Palaghiaccio. Skate on Ice scende in pista: 48 giovani stelle pronte a brillare

È nata (paradossalmente) nel mese di luglio, quando fa più caldo, una nuova società di pattinaggio su ghiaccio. Siamo a Desio, dove c’è l’unica pista al coperto (18X36) attiva in cui si organizzano attività non solo nel periodo invernale o natalizio, ma da settembre a maggio. Il Palaghiaccio ospitato all’interno del centro sportivo comunale di via Serao è la “tana“ della Skate on Ice, che propone corsi di agonistica e preagonistica e che conta 48 atleti, di cui 15 adulti e 33 più giovani.

La società, per quanto riguarda l’attività agonistica, aderisce al circuito federale della Fisg (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) e al circuito Libertas. La mission di Skate on Ice è ben spiegata dalle due maestre, Valentina Cenni e Giulia Galbiati: "Il nostro è il lavoro di un team affiatatissimo, basato sulla collaborazione di diverse figure professionali e finalizzato alla crescita sportiva di giovani atleti ed atlete nel pattinaggio su ghiaccio. Il nostro obiettivo è quello di migliorare tutti i nostri tesserati e di crescere come società parallelamente a tutti loro". Oltre a Valentina Cerri e Giulia Galbiati, lo staff è composto anche da Elettra Olivotto che si occupa della preparazione atletica e da Marisa Furlani specializzata della danza off ice. Ad impreziosire il lavoro di crescita e miglioramento delle atlete specie per quanto riguarda la pattinata e le movenze c’è la collaborazione avviata da settembre con la coreografa Federica Bernardi.

La società è giovanissima, ma ci sono già i primi risultati e i primi piazzamenti sul podio da mettere in bacheca, come il recentissimo secondo posto nella categoria senior Silver della 19enne di Bovisio Masciago Sara Di Cristofaro alla 13esima edizione del “Trofeo Fiemme on Ice Trophy“ a Cavalese. A novembre la Skate on Ice ha anche partecipato al trofeo Eiscup 2024 di Innsbruck, prima gara internazionale di Elisa Bartolini, anni 10, e Ginevra Costanzo, anni 11, atlete che gareggiano nel campionato regionale Fisg in fascia Silver. C’era anche Vittoria Zanco, 15 anni, anche lei alla sua prima esperienza internazionale. La Bartolini si è piazzata al 16esimo posto su 30, terza delle italiane.

L’attività agonistica del 2025 riprenderà sabato 18 con la prima prova del campionato regionale Bronze a Varese con una spedizione composta da una decina di atlete; per alcune di loro sarà l’esordio a questi livelli. A marzo invece è in programma la terza prova del campionato regionale fascia Silver.