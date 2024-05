Monza, patente e revisione del mezzo falsi: denunciato

Monza – Circolava in centro con patente e revisione del veicolo falsi: denunciato dalla polizia locale.

Nel corso di un controllo effettuato ieri pomeriggio intorno alle 16 in piazza Trento e Trieste a Monza a carico di un autocarro leggero, la pattuglia appiedata del centro storico ha intercettato un cittadino moldavo classe 1987, temporaneamente in Italia; all'atto della verifica dei documenti di circolazione ha esibito una patente di guida moldava apparentemente falsa che è stata sequestrata e contestualmente ha mostrato una carta di circolazione con attestazione di revisione falsa che è stato anch'essa sequestrata.

L'uomo, privo di documenti atti alla sua certa identificazione è stato accompagnato in ufficio per identificazione, e dopo la sottoposizione ai rilievi foto dattiloscopici, è stato sanzionato in via amministrativa per guida senza patente ed è stato rimesso in libertà con una denuncia a piede libero