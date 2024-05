Passione indelebile per l’inchiostro

Una cinquantina di opere suggestive e preziose per scoprire l’arte di uno dei massimi maestri della pittura ad acqua e inchiostro. Un mondo in cui immergersi dopo aver preso parte alla tradizionale cerimonia del tè, accompagnata dalle note melodiche di un guzheng, un antico strumento musicale cinese a corde che sarà suonato dalla virtuosa Ayu Cao.

È quanto proporrà la mostra dal titolo “Passione indelebile“, che verrà inaugurata sabato alle 17.30 nelle sale del Museo Giuseppe Scalvini, negli spazi della settecentesca Villa Tittoni di Desio. Si tratta di un’antologica postuma dedicata alla produzione di Li Fangyuan, uno dei grandi esponenti della tradizione figurativa cinese, maestro dell’acquerello e ultimo rappresentante della scuola pittorica del Lingnan, nella Cina sudoccidentale. Distribuite in 4 sale tematiche, si potranno ammirare tra le 40 e le 50 opere realizzate con la tecnica della pittura ad acqua e inchiostro, messe a disposizione dalla figlia dell’artista, Li Luyun, perché la ricerca del padre sia meglio conosciuta anche in Italia: quella desiana sarà infatti la seconda grande esposizione individuale dedicata a Li Fangyuan nel nostro Paese, dopo quella tenuta in precedenza nella Casa di Dante a Firenze. La mostra sarà visitabile fino a domenica 26, dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, con ingresso libero.

Fabio Luongo