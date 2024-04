Passeggiate lungo il canale. Villoresi

Una passeggiata per scoprire la storia e la natura degli ambienti acquatici del parco. È quella proposta per domenica dal Parco GruBrìa, il parco locale di interesse sovracomunale dei comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno e Varedo, nato dall’aggregazione dal parco Grugnotorto Villoresi e del parco Brianza Centrale nel dicembre del 2019.

Per la mattinata di domenica il parco propone un evento unico: “Percorsi d’acqua nel parco“. Passeggiando lungo le vie d’acqua del parco, il canale Villoresi e la roggia San Martino, accompagnati dagli esperti del parco stesso, i partecipanti raggiungeranno a piedi il lago Santi’Eusebio a Cinisello Balsamo. Due le proposte di percorso: un percorso di tre chilometri con partenza alle 9.30 da Muggiò, via Legnano angolo via Lodi, presso il canale Villoresi e un percorso di un chilometro e mezzo con partenza alle 10 da Nova Milanese con appuntamento in via Dalmazia, sempre presso il canale Villoresi. A partire dalle 10.30 i bambini di tutte le età potranno scoprire i segreti del mondo acquatico tramite attività creative e stimolanti presso il Lago Sant’Eusebio in via Cilea. Per informazioni: didatticagrubria@demetra.net. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 21 aprile. Il Parco GruBrìa tutela le aree verdi in uno dei territori più urbanizzati d’Italia e rappresenta una piacevole opportunità per gli abitanti della Brianza e del Nord Milano per entrare in contatto con la natura e godere di spazi aperti. All’interno del Parco esistono circa 70 chilometri di percorsi pubblici tra piste ciclo-pedonali, sentieri e strade campestri.

V.T.