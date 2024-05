Passeggiata notturna inseguendo le lucciole nei boschi di Triuggio

Una passeggiata notturna lungo i sentieri, fra i prati e i boschi di Canonica, alla ricerca delle lucciole, simbolo dell’estate che sta per cominciare. È l’iniziativa battezzata “La Notte delle Lucciole“, organizzata per venerdì sera dall’associazione Amici della Natura di Triuggio. Condotti da guide esperte, si osserveranno questi affascinanti insetti, che appariranno illuminando fossati e roveti, regalando un’atmosfera magica assieme al sottofondo musicale dei rospi e delle raganelle. Il ritrovo è fissato alle 21.15 al Centro Civico della frazione di Canonica, in via Delle Grigne. La partecipazione è gratuita ma occorre obbligatoriamente prenotare in anticipo scrivendo una mail a adn.triuggio@gmail.com. Informazioni al 347/8502337 o al 333/6922708.

F.L.