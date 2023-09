Passeggiata nella storia. Dal castello all’autodromo. La Brianza e i suoi gioielli

Un tuffo nella storia fra arte, cultura e sogno. Protagonisti i gioielli brianzoli che anche questo weekend spalancano le porte al pubblico. Torna Ville Aperte con visite guidate e appuntamenti speciali, oggi in agenda c’è l’itinerario “In bicicletta nel Parco“ di Monza. Per gli appassionati di sport e velocità, invece, il tour all’Autodromo, per quelli di tesori più nascosti ci sono i 300 dipinti del San Gerardo da scoprire con lo spettacolo teatrale “Al quadrone e gli intoccabili“ al Binario 7 (oggi alle 21). Sempre il capoluogo schiera la Saletta reale della stazione, una macchina del tempo che si cela dietro due porte anonime e che custodisce “Il Genio di Casa Savoia“, l’affresco di Mosè Bianchi e la torre longobarda del Duomo. Mentre, gli amanti dell’archeologia industriale potranno trascorrere la domenica al Mulino Colombo, in centro. All’interno, un oleificio ottocentesco con macchinari intatti.

Biglietto da visita della kermesse a Vimercate, lo storico municipio, Palazzo Trotti, fra dipinti e arredi dell’ex residenza dei feudatari della città. Da non perdere anche le dimore a disposizione negli altri centri della Brianza Est. In Villa Zoja a Concorezzo è allestita una mostra di biciclette dal 1896 a oggi dell’associazione Brianza d’epoca; Arcore partecipa con il monumentale complesso Borromeo d’Adda, mentre a Bellusco si potranno ammirare il Castello, con tracce del ponte levatoio e della torre, e Camuzzago, il borgo recuperato con la chiesa di Santa Maria Maddalena, costruita attorno al 1152 dai Cavalieri del San Sepolcro con affreschi del XV secolo di Bernardino Butinone da Treviglio. Ornago sfodera il Santuario che custodisce la tomba di Pietro Verri. Sulbiate offre il Castello Lampugnani-Cremonesi e la chiesa di Sant’Ambrogio. A Besana c’è un’altra novità, Villa Fossati, costruita a inizio Seicento dai Riva, una delle più antiche famiglie di Milano, nella chiesetta riposa Teresa Stampa, moglie di Alessandro Manzoni. A Brugora c’è l’antico monastero benedettino femminile, oggi casa di riposo. A Brugherio, la chiesetta di Sant’Ambrogio del IV secolo. A Desio, un’altra prima, Villa Longoni, storica residenza novecentesca della famiglia che fondò il calzificio. A Villasanta, un grande classico: Villa Camperio e il suo ricco fondo bibliografico e documentario. Prenotazione obbligatoria sul sito villeaperte.info.