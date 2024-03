Richiesta passaporto, è urgente? A Monza nasce l’Agenda Prioritaria: procedura, tempi e documenti

Monza, 19 marzo 2024 – Un'agenda prioritaria per il rilascio dei passaporti. È l'ultima novità attivata dalla Questura di Monza e della Brianza a seguito dell’iniziativa predisposta dal Ministero dell’Interno. Una nuova procedura per la richiesta del Passaporto denominata Agenda Prioritaria, che si affianca all’agenda ordinaria.

Tale nuova alternativa, visibile sulla piattaforma “passaportonline.poliziadistato.it”, prevede la possibilità di collegarsi al portale, accedendo all’opzione “Appuntamenti prioritari” che consentirà di richiedere un appuntamento nel breve periodo.

In questo modo sarà dunque possibile fissare un appuntamento in Questura per la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo, sanità. Gli appuntamenti disponibili vengono inseriti in agenda quotidianamente, all’inizio della giornata di riferimento.

Oltre a tale possibilità, nel caso in cui non si dovesse trovare un appuntamento disponibile con questa predetta opzione, l’utente sarà indirizzato su un’ulteriore alternativa che prevede la compilazione di un modulo da compilare, stampare ed esibire allo sportello passaporti, qualora ci fosse la necessità di ottenere il passaporto entro 15 giorni.

In quest’ultimo caso non verrà fissato un appuntamento con una data certa, ma l’utente potrà presentarsi in Questura in qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì nelle ore di apertura mattutina, dove verrà verificata la documentazione attestante la priorità e la richiesta verrà trattata in base all’esigenza rappresentata.

Per fruire di questa corsia prioritaria sarà necessario presentare la documentazione attestante l’esigenza di rilascio prioritario del passaporto.

Per la ricezione delle istanze dell’Agenda Prioritaria, sarà dedicato un apposito sportello aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.

Per quanto concerne gli orari ordinari di apertura al pubblico, gli sportelli osserveranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 1.