Alle poste per richiedere il passaporto: da domani 10 dicembre è possibile anche a Monza e in 34 Comuni della Brianza

Monza e Brianza, 9 dicembre 2024 – Si estende anche a diversi Comuni della Brianza la possibilità, finalmente, di richiedere il passaporto negli uffici postali. La nuova modalità per ottenerlo, adottata per alleggerire le Questure e ridurre i tempi d’attesa per il rilascio – che come si sa erano diventati da un paio d’anni a questa parte esasperanti – si sta progressivamente estendendo nelle diverse province italiane. Il progetto, già attivo in altri Comuni quindi, a partire da domani 10 dicembre raggiunge anche Monza, Barlassina, Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago Di Molgora, Ronco Briantino, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate D’Adda, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago Brianza, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano Al Lambra, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Sovico, Carnate, Biassono, Villasanta.

Come funziona

Il cittadino residente o domiciliato nella provincia e in uno dei Comuni abilitati potrà presentare la propria istanza di rilascio del passaporto, corredata di tutta la documentazione necessaria, presso gli sportelli abilitati di Poste italiane, ubicato nello stesso Comune di residenza o domicilio oppure anche in altro Comune abilitato, con l’ulteriore possibilità di optare anche per la consegna del documento al proprio domicilio o residenza. Ma come funziona la procedura: una volta preso appuntamento nell’ufficio postale di riferimento, gli operatori della filiale procederanno all’identificazione, alla rilevazione delle impronte dattiloscopiche, all’acquisizione della firma grafometrica ed alla legalizzazione della foto ed attestare la corrispondenza tra l’immagine fotografica e la persona dell’interessato.

In caso di urgenza

L’istanza e la documentazione acquisite dall’Ufficio postale verranno poi trasmesse all’Ufficio passaporti della Questura di Monza e della Brianza che previo svolgimento dei previsti accertamenti, provvederà a rilasciare il documento. Resta comunque salva la possibilità, per l’utente, di presentare la propria istanza presso l’Ufficio Passaporti della Questura, previo appuntamento collegandosi al link https://passaportonline.poliziadistato.it/. Rimane valida la possibilità, accedendo al link della polizia di Stato di poter accedere alla cosiddetta “agenda prioritaria”, per tutti coloro che avessero urgente necessità di disporre di un passaporto, permettendo di fissare un appuntamento nei successivi 15 giorni, qualora si abbia la necessità di partire entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo, sanità.