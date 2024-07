Monza, passaporti in sette giorni: Questura riorganizzata

Monza – L’emergenza sembrerebbe finita. Per avere un passaporto, in linea di massima, basta una settimana. Mensilmente ne vengono rilasciati all’incirca 4.500. L’enorme richiesta venuta a ricadere all’improvviso sulla nuova Questura all’indomani della sua istituzione nel 2019, con un potenziale in Brianza di 900mila abitanti, e che aveva paralizzato inizialmente gli uffici di via Montevecchia generando lunghe liste di attesa, ormai sembra storia passata. Il grande lavoro degli agenti, la loro riorganizzazione, un personale cresciuto fino alla quindicina di agenti in servizio attualmente all’Ufficio Passaporti, hanno decisamente migliorato le cose. Ora a scioglierle ulteriormente normalizzando gli afflussi è stata l’iniziativa voluta dal Ministero dell’Interno con la cosiddetta “Agenda Prioritaria” , di fatto un’alternativa da affiancare alla tradizionale Agenda ordinaria.

In soldoni, se si ha necessità urgente di espatriare per motivi di studio, vacanze, lavoro, salute o altro, basta iscriversi alla nuova agenda, che ha creato di fatto due canali distinti. Con l’estate e le vacanze, ovviamente, le richieste di passaporti come sempre sono cresciute, ma "si registra un lieve rientro del momento emergenziale, in particolare, grazie all’Agenda Prioritaria". Con il suo avvio l’utenza ha trovato una valvola di sfogo. Inoltre, il Questore Salvatore Barilaro ha voluto organizzare proprio per il periodo estivo alcune iniziative finalizzate al miglioramento dell’efficienza delle procedure inerenti il rilascio del passaporto. Oltre a un rinforzo dell’organico nel settore Passaporti, è stato previsto, per i mesi di luglio e agosto, un ampliamento dell’orario di apertura degli sportelli che, nelle giornate del martedì e del giovedì, sono aperti dalle 8.30 alle 19 su appuntamento tramite agenda on-line. Per accorciare i tempi di appuntamento sono stati anche incrementati i posti disponibili.

Un dato significativo è rappresentato dal numero di passaporti pronti per la consegna che sono giacenti: ad oggi ce ne sono oltre 1.400. Una situazione dovuta al fatto che molti cittadini, evidentemente, chiedono il passaporto pur non avendone immediata necessità. "Al riguardo - fanno sapere dalla Questura - l’invito agli utenti è di provvedere al ritiro del proprio documento dal momento che i tempi di consegna sono ormai ridotti ad una settimana". Lo sportello per il ritiro è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17. Per quanto riguarda la possibilità di ritirare i passaporti anche negli uffici postali, allo stato attuale non è stata ancora prevista nella provincia di Monza e Brianza.