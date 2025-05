Partite e tornei per adulti e piccini. Scacchi giganti in piazza a Bareggia

Sfide all’aperto con alfieri, torri e pedoni in formato gigante, oltre a mini tornei in cui mettere alla prova le proprie abilità scacchistiche. È quanto proporrà l’iniziativa dal titolo “Scacchi in piazza“ sabato a Lissone, in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria: dalle 10 alle 13, alla frazione di Bareggia, l’Accademia Scacchi Lissone appronterà una scenografica scacchiera gigante, con la quale potranno cimentarsi adulti e bambini. Ci sarà poi la possibilità di giocare in mini-tornei contro altri appassionati. La partecipazione è gratuita. L’evento è la seconda tappa di tre giornate organizzate dall’associazione, in collaborazione con il Comune, lungo questo mese, interamente dedicate al celebre gioco strategico: nell’incontro precedente il campione provinciale Gioele Lombardo e il vicecampione Alessandro Parravicini hanno sfidato i ragazzi della scuola scacchi lissonese in partite in simultanea. Info ad accademiascacchilissone@gmail.com.