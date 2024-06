Parte il Giro degli oratori estivi. I bambini e le vacanze in bicicletta

L’idea è quella giusta: coinvolgere e formare i giovani ad un utilizzo corretto della bicicletta. Da tre anni a questa parte il progetto “Laboratori di Ciclismo“ continua nella sua politica di crescita e di educazione attraverso i centri estivi degli oratori feriali brianzoli, punti cardine dell’iniziativa promossa e ideata dal consigliere del Comitato lombardo, Gianluca Londoni, con la collaborazione della Bcc di Carate Brianza. "I Laboratori di Ciclismo rappresentano una notevole opportunità unica per i giovani della nostra comunità – le parole di Ruggero Redaelli della Bcc –: non promuovono, infatti, soltanto l’attività sportiva, ma anche l’educazione civica, valori in cui crediamo fermamente. È perciò un piacere contribuire a un progetto che favorisce lo sviluppo di abilità fondamentali e la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Il sostegno a questa iniziativa è un investimento per il futuro del nostro territorio: educare i giovani attraverso lo sport è uno dei modi più efficaci per costruire una società migliore e più coesa". Riguardo ai numeri Londoni ha illustrato chiaramente i dettagli di questa operazione che scatterà a partire da lunedì: "Quest’anno saranno coinvolte sette società, la Giovani Giussanesi, Velo Club Sovico, Brugherio Sportiva, MTB Lissone, MTB Cogliate, Sport Club Mobili Lissone e Pedale Agratese".

A disposizione ci saranno "oltre 50 operatori che si muoveranno sul territorio incontrando circa duemila ragazzi presenti nei centri estivi degli oratori, per un totale di oltre settanta giorni e più di 250 ore a disposizione. Un lasso di tempo molto ampio in cui le giovani generazioni giocheranno e impareranno ad utilizzare la bicicletta in tutta sicurezza". Ben vengano dunque queste promozioni che tracciano la direzione del futuro dei giovani, che può essere anche percorso su due ruote. Pedalando con una bicicletta è un progetto in cui credono molto anche l’ex campione del mondo Gianni Bugno, l’ex professionista Davide Cassani, il presidente del Comitato di Monza e Brianza Marino Valtorta, il vice presidente federale Ruggero Cazzaniga e il presidende del Comitato regionale Stefano Pedrinazzi che nei loro interventi hanno sottolineato l’oppurtunità che viene offerta ai giovani di credere nei propri sogni e in una vita migliore.