Parte il cantiere della metrotranvia a Desio: oltre un anno di lavori e disagi

I ritmi sono lenti, ma il cantiere di metrotranvia si muove. Anche a Desio, dove sono iniziati i lavori per il cantiere “DE9“, uno dei più importanti in zona, quello relativo al tratto di via Milano tra via Diaz e via Gabellini-Per Cesano. "Lungo il tratto di carreggiata interessato dai lavori verrà effettuato il restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia – spiegano in Comune – con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione. Il tutto sino al termine delle opere e conseguenti operazioni di ripristino delle sedi stradali, per una durata prevista di 405 giorni".

Oltre un anno di lavori, molto temuti in particolare dalle numerose attività che si affacciano lungo l’asse stradale, ma anche dai residenti in zona visto che già di per sé è una direttrice molto trafficata. In questi giorni i disagi sembrano essere impercettibili, vista la città semi-deserta, con molte attività chiuse. Ma c’è preoccupazione per quanto potrà accadere da settembre, con la riapertura di tutte le imprese e delle scuole. In totale, 38 mesi di lavori, suddivisi in microfasi che verranno attivate di volta in volta su tutta la tratta, 7 fermate, 24 cantieri (di cui 8 relativi alla dismissione della linea esistente), un deposito sul confine con Seregno, un cofinanziamento comunale dell’opera di circa 3,7 milioni investiti. Sono questi i numeri con cui Desio contribuirà alla realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, il grande intervento di Milano Città Metropolitana che porterà a consegnare al territorio un’importante opera per la mobilità nell’area che coinvolgerà alcune delle principali arterie della città: via Milano, via Mazzini e corso Europa. Sarà inoltre dismessa la vecchia linea in via Garibaldi e Corso Italia, un intervento atteso ormai da parecchi anni.

Alessandro Crisafulli