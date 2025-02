Parole e melodie al Manzoni per La Meridiana

“Parole in musica, canta gli autori“ è la decima edizione del concerto organizzato dal Lions club Monza Parco, presieduto da Pasquale Cammino (in collaborazione con tutti gli altri club Lions della Brianza) a sostegno della cooperativa sociale La Meridiana, che da quasi 50 anni gestisce strutture per anziani, malati di Sla e in stato vegetativo. Quest’anno fra i beneficiari si aggiunge la Cooperativa sociale Monza 2000, con una vasta gamma di servizi, tra cui Cascina Cantalupo, dove ospita mamme vittima di violenza con i loro bambini.

Appuntamento domenica 16 marzo, alle 17, al teatro Manzoni, per un omaggio ad alcuni dei più grandi cantautori italiani, da Pino Daniele, Renato Zero, Vasco Rossi, Fabrio De André. Tante le canzoni in programma che verranno eseguite dalle voci di Mara Mazzei, Francesco Lori, Mitia Maccaferri, il peace gospel choir diretto da Gaia Pedrazzin. Special guest, i musicisti Andrea Mirò e Claudio Sanfilippo. Direzione artistica di Paolo Tomelleri e Cisco Sbano. Voce recitante di Carlotta Oggioni, attrice professionista e teatro terapeuta: "Parole in musica – spiega – sta a significare quanto i testi dei cantautori siano un messaggio efficace anche senza musica. Ne leggeremo alcuni".

Come sottolinea Roberto Oggioni, socio Lions club Monza Parco e organizzatore: "La musica è un veicolo di solidarietà. Sarà un pomeriggio di divertimento con una grande orchestra e un’occasione per sostenere i più fragili". Biglietto unico: 30 euro. Per l’acquisto claudia.giorgetti@cooplameridiana.it - 347 1269145. Per sostenere La Meridiana si possono effettuare donazioni all’Iban: IT24H 06230 01633 000015087843. In dieci edizioni gli eventi dei Lions brianzoli hanno offerto 150 mila euro.

C.B.