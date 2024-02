Parole e immagini, la rinascita del fumetto

Manga, fumetti e graphic novel negli ultimi anni hanno conosciuto un forte revival riempiendo gli scaffali delle camerette di bambini e adolescenti. Ma non solo. Dal 2019 al 2023 gli acquisti di fumetti sono triplicati come informa il report redatto dall’Associazione Italiana Editori (AIE), risultando tra i generi più amati e letti. Nonostante il piacevole richiamo della tecnologia, i ragazzi sentono ancora forte il bisogno dei libri. Per quanto molti adulti pregiudiziosi lamentino la dipendenza dagli schermi dei giovani, questi ultimi in realtà vedono ancora la narrativa come un passatempo. La lettura viene vissuta come un’opportunità di evasione, un tuffo nel tempo, un’occasione di crescita. Le storie rimangono le migliori bussole per orientarsi nei momenti più difficili della vita: bisogna solo fidarsi e lasciarsi guidare. Sono numerosi i benefici della lettura: tanto per cominciare è fondamentale per alimentare la fantasia dei ragazzi e aiutarli a sviluppare lessico e pensiero. Da qui un pensiero più elaborato contribuisce a migliorare le proprie capacità espressive. A scuola gli insegnanti sono i primi a stimolare gli alunni a leggere, cercando di appassionarli, non solo con un bel libro letto insieme in classe, ma anche esprimendo valutazioni, giudizi e punti di vista. Ancora, calarsi nei panni dei personaggi, immaginando come ci si possa sentire in determinate situazioni allena all’empatia. I docenti recentemente sperimentano anche le letture di graphic novel per trasmettere l’interesse per la lettura soprattutto in chi è troppo pigro per leggere centinaia di pagine fitte di righe. Le graphic novel sono un giusto compromesso tra parole e immagini: aiutano a visualizzare nella propria testa le scene attraverso le vignette e contribuiscono ad avvicinare alla lettura chi non ama farlo. L’uso delle grafiche è fondamentale per guardare i libri con occhi diversi, accettarli e magari iniziare ad appassionarsi. Una graphic novel molto apprezzata nella nostra scuola, definita da molti alunni “importante” e “speciale” è Menta, seconda opera di Christian Galli.

La storia tratta temi fondamentali e profondi come la forza dell’amicizia, la morte e l’accettazione del lutto. Il lavoro che sta dietro a questi fumetti è molto faticoso e lungo e ciò è ben visibile dalle illustrazioni impeccabili che affollano le pagine. “L’autore – spiega Galli intervenuto in un incontro con gli alunni delle classi seconde avvenuto lo scorso ottobre – deve stare attento ad ogni particolare e dettaglio in modo tale che questo combaci con il resto della storia”. Solo per occuparsi dei disegni o delle bozze ci vuole un anno di lavoro e un tempo altrettanto lungo viene utilizzato per scrivere la storia. L’autore, come ha rivelato lui stesso, sta attualmente lavorando ad una nuova opera ancora inedita, che non vediamo l’ora di leggere.