Parola di Lupetti anche in città. Prima Apertura dell’anno Scout. Ora anche all’ombra del Duomo

Gli scout laici sbarcano anche a Monza. Si è tenuta ieri al Centro Civico San Rocco di Monza la prima Apertura dell’Anno Scout del gruppo di Monza del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, associazione di promozione sociale ed ente morale sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. Il gruppo, nato solo un anno fa, è stato fortemente voluto dalla sezione di Cesano Maderno, che già accoglie 300 ragazze e ragazzi, per riuscire ad ampliare l’offerta educativa scout anche nell’area di Monza e dintorni, fino a quel momento sprovvista della componente laica. Partiti lo scorso novembre 2023 con un piccolo gruppo di 16 Lupetti, bambine e bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, all’inizio di questo nuovo anno ha già raddoppiato i numeri: 15 sono le nuove bambine e bambini che ieri durante l’Apertura hanno provato per la prima volta l’esperienza scout. "Siamo davvero orgogliosi dei passi compiuti fino a questo momento - afferma il nuovo presidente della sezione Stefano Bottaro - ora continueremo a lavorare con il primo obiettivo di trovare una sede adeguata affinché il gruppo possa radicarsi sempre di più sul territorio di Monza". "La proposta educativa non si ferma qui - aggiunge il nuovo responsabile educativo Andrea Sappa - l’obiettivo per il prossimo anno sarà quello di iniziare i lavori per l’apertura del gruppo Esploratori riservata ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni".

Tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto degli adulti scout volontari: per questo il nuovo gruppo sta lavorando anche per trovare nuovi adulti o ex scout che vogliono rimettersi in gioco insieme ai nuovi scout che ieri si sono salutati riunendosi in un grande cerchio. Sempre più bambini e ragazzi stanno dimostrando interesse verso l’attività scout, che mira a educare i giovani a diventare cittadini responsabili e consapevoli. La sezione di Cesano Maderno, fondata nel 1956, opera attraverso quattro gruppi territoriali, presenti nei comuni di Cesano, Seveso, Limbiate e ora Monza.

Il suo impegno è fornire un bagaglio di esperienza utile a diventare deadulti civili, responsabili e attivi nella società e già migliaia di ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare ad attività in mezzo alla natura secondo i valori e gli ideali scout.