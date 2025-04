Parco delle Groane, spaccio e microcriminalità: maxi controlli a Cesano e Ceriano Laghetto

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 16 aprile 2025 – Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, con equipaggi della Questura di Monza e della Brianza, del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, un’unità cinofila antidroga della Questura di Torino ed equipaggi della polizia locale di Cesano Maderno, per un totale di 24 operatori, hanno svolto controlli straordinari sia nel comune di Cesano sia di Ceriano Laghetto.

Una attività che rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli del territorio nell’area del Parco delle Groane, decisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ad opera di tutte le forze di polizia.

Sono state battute le vie che conducono al pa rco delle Groane dal Comune a Cesano Maderno, la stazione ferroviaria, i locali pubblici e sono stati effettuati 7 posti di controllo lungo la SP134.

I controlli si sono estesi fino al comune di Ceriano Laghetto e i poliziotti, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, si sono addentrati anche nell’area boschiva del parco delle Groane.

Sono state identificate 116 persone, di cui 85 cittadini italiani, 21 cittadini stranieri e 10 minori, e sono stati controllati 44 veicoli.

Numerosi controlli sono già stati svolti anche dall’Arma dei carabinieri nell’area del Parco delle Groane e continueranno anche nelle prossime settimane coinvolgendo gli altri comuni della provincia di Monza e della Brianza che rientrano nell’area, non solo per contrastare lo spaccio ma anche per prevenire e reprimere tutti i fenomeni di criminalità diffusa, come i furti, e connessi alla vendita di sostanze stupefacenti.