Parco caldaie:. Rovagnati punta all’autonomia

Anche Rovagnati punta all’autonomia energetica, nei poli di Arcore e Villasanta sono in arrivo nuovi pannelli fotovoltaici, grazie ai quali nel 2024 l’autoproduzione salirà all’80%. L’azienda sta lavorando anche a un piano per migliorare l’efficienza dei parchi caldaie che nel 2023 ha portato un taglio del 5% del consumo di metano. "Questi investimenti sono parte del nostro core business per riuscire a garantire competitività sul lungo periodo – dice Gabriele Rusconi, managing director e consigliere – . Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un contesto macro economico complicato che ci ha spinto ad alcune scelte strategiche, anche in termini energetici. Vogliamo continuare a scommettere sulla riduzione degli sprechi e il potenziamento delle fonti rinnovabili". Bar.Cal.