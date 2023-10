Parco Borromeo Cesano Maderno: "Fontana spenta e mucillagine" - Gabriele Bassani

Fontana spenta, acqua limacciosa e mucillagine, perdite da tubazione sotterranea, scarsa manutenzione del verde: crescono le lamentele sullo stato di salute del giardino di Palazzo Borromeo. Un gruppo di anziani frequentatori abituali del grande parco che si trova alle spalle dello storico palazzo cesanese, evidenzia lo stato di difficoltà in cui si trova l’area verde, frequentata ogni giorno da centinaia di persone di tutte le età. "La fontana è spenta da giorni e con il caldo e l’acqua ferma si è formata della mucillagine, anche perché l’ultimo intervento di pulizia non è stato fatto a dovere ed è rimasto il fango a bordo vasca", raccontano i fedelissimi del parco, mostrando anche una grossa pozza d’acqua che sembra proprio una perdita da condotte sotterranee. Secondo i frequentatori dell’antico giardino, la manutenzione lascia molto a desiderare e si rende necessario un intervento di recupero in tempi brevi. La situazioneè ben conosciuta al sindaco Gianpiero Bocca. "La fontana maggiore del giardino ha manifestato dei problemi la scorsa settimana e poi si è bloccata definitivamente giovedì scorso a causa di un problema elettrico al quadro generale. Non è stato possibile ripristinarlo ed è necessaria la sostituzione, contiamo di ripristinare tutto entro dieci giorni". Per la manutenzione invece, il piano è quello di un intervento straordinario, già messo a bilancio. "Sarà un vero e proprio Piano Marshall per questo giardino storico, con una spesa di oltre 270mila euro. Si partirà già da questo autunno per finire in primavera. Oltre a questo c’è un appalto di circa 1 milione in 5 anni per gli interventi di manutenzione. Oltre alla fontana maggiore, ci sarà la riattivazione della Fontana del Tritone. E nei fine settimana sarà aperto il nuovo blocco di bagni pubblici".