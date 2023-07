Parcheggio stazione Triuggio chiuso, BrianzAcque costruisce vasca volano

Per sei mesi resterà chiuso il parcheggio della stazione ferroviaria in via Petrarca. BrianzAcque procederà alla realizzazione di una vasca volano. Già si è provveduto alla sistemazione dei pendolari che potranno parcheggiare le loro vetture nel vicino piazzale della ditta Canali in via 11 Settembre, angolo viale Rimembranze.

L’area sarà utilizzata da BrianzAcque per la realizzazione di una vasca volano funzionale che eviterà gli allagamenti in via Viganò. L’impianto sarà realizzato sotto il posteggio della stazione di Triuggio. I tecnici di BrianzAcque hanno progettato un bacino da 1.000 metri cubi dove riversare le acque che arrivano dalle reti fognarie di via Silvio Pellico. Non solo. Sarà indispensabile collegare i condotti della vasca e quindi bisognerà attraversare con un bypass la linea ferroviaria Monza-Molteno-Lecco e anche la strada provinciale Valassina ( SP136). In via Pellico la nuova tubazione sarà lunga 292 metri e avrà un diametro superiore a quello già esistente. Nella redazione del progetto è anche prevista la realizzazione di uno scolmatore all’altezza del manufatto di fine traversata dello scalo ferroviario per la derivazione delle portate di piena. Lo scolmatore avrà una paratoia di regolazione e limitazione delle portate verso valle e una griglia a ripulitura automatica sulla soglia di sfioro per arrestare nel canale della rete fognaria il materiale più grossolano. La nuova vasca volano costruita sul parcheggio della stazione ferroviaria sarà dotata di scarico e superficie, sistema di lavaggio con paratoie e svuotamento finale con elettropompe sommergibili. Terminata l’opera sarà ripristinato il parcheggio utilizzato dai pendolari.

In sei mesi tutto dovrebbe tornare alla normalità, la ditta Canali ha offerto il suo parcheggio per tutta la durata del cantiere per i residenti che quotidiamente si recano al lavoro in treno.

Sonia Ronconi