Parcheggio e piazza a Bovisio Masciago: il centro rinasce

Rinasce il centro storico di Bovisio. È di questi giorni la firma storica per l’attuazione delle opere di urbanizzazione relative al permesso di costruire convenzionato del lotto A, con la rivisitazione dell’area compresa tra corso Italia, via Zari, via Marangoni e via Roma, destinata a essere completamente rimodernata, non soltanto dal punto di vista del recupero di aree dismesse ma anche da quello della vivibilità e della viabilità. La firma della convenzione, infatti, è il passo fondamentale per dare il via ai lavori per la realizzazione di percorsi pedonali, parcheggi, aree a verde e nuovi spazi di aggregazione in centro città. In particolare il primo passo consiste nella parte più pubblica dell’intervento con la realizzazione del parcheggio su via Roma e della nuova piazza adiacente. Per il completamento saranno necessari, salvo imprevisti, circa otto mesi di lavoro.

Il resto delle opere di urbanizzazione seguirà la tempistica delle future realizzazioni delle palazzine private che avverranno nei prossimi anni, andando a collegare via Marangoni con il centro della piazza pubblica. I parcheggi realizzati andranno ad aumentare i posti auto a servizio delle attività commerciali esistenti e della nuova scuola primaria. Si tratta dunque di lavori destinati a portare notevoli benefici alla collettività e alla mobilità. Importante anche la spesa investita dall’operatore privato: l’importo complessivo delle opere di urbanizzazione interne al comparto ammonta a circa un milione e mezzo di euro.

V.T.