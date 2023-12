Parcheggio e bike sharing. Inaugurata all’ospedale la stazione delle biciclette

Andare in bicicletta all’ospedale San Gerardo da adesso è più facile. Ieri è stata inaugurata una nuova velostazione di fronte al complesso ospedaliero di via Pergolesi, che permette il parcheggio di 40 biciclette private, accompagnata da una postazione di bike sharing con 12 stalli. La struttura - denominata Weelo Hub e gestita da Monza Mobilità - è in acciaio e vetro, grande poco più di 33 metri quadrati e ben illuminata e videosorvegliata per la sicurezza degli utenti. L’accesso è gratuito ma consentito solo tramite la registrazione sull’app Weelo, scaricabile inquadrando il qrcode posto sulla velostazione.

Il costo complessivo dell’opera è stato di 127mila e 700 euro, coperto interamente da fondi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto ciclovie urbane, che oltre alle piste ciclabili finanzia anche le ciclostazioni. Un tassello in più che si aggiunge al percorso della mobilità sostenibile. "Un anno fa abbiamo deciso qui la collocazione della nuova velostazione, su richiesta di cittadini e associazioni – ha affermato l’assessora alla Mobilità Giada Turato – Ringrazio per questo la collaborazione dell’ospedale San Gerardo. In questo modo abbiamo migliorato l’accesso a uno dei maggiori poli di servizio della città". "Qui in futuro verrà una fermata della metro e questa struttura si rivelerà utilissima – osserva il sindaco Paolo Pilotto – Vediamo una città che migliora". Poi un annuncio atteso: "Settimana prossima arriveranno tre nuove casse automatiche per il parcheggio dell’ospedale. I cittadini ci hanno segnalato i loro recenti malfunzionamenti e noi provvediamo".

A.S.