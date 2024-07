Parcheggi senza orario. Niente disco in agosto ma restano le strisce blu. In centro si paga sempre

Niente più disco orario, ma parcheggi a strisce blu ancora attivi. Sarà questa la situazione per chi cerca un posto auto in città nel mese di agosto, dove dall’1 al 31 saranno sospese tutte le ordinanze che regolano la sosta a disco orario sul territorio, centro escluso, ma non i parcheggi a pagamento che resteranno attivi con le normali tariffe. Unica area a fare eccezione rispetto all’annullamento del disco orario sarà quella della Zpru–Centro, interna al perimetro delimitato da via Manzoni, via Appiani, via Aliprandi, via D’Azeglio e via Visconti: qui rimarranno in vigore tutte le indicazioni della segnaletica verticale, e quindi non sarà possibile lasciare l’auto per tutto il giorno nei posti regolati a disco orario.

A livello viabilistico, invece, anche quest’estate dalle 19:30 del 2 agosto fino alle 7 del mattino del 2 settembre viale Cavriga sarà chiuso al traffico per tutti i veicoli. Più precisamente, è vietata la circolazione nel tratto compreso tra viale dei Tigli fino a 20 metri prima dell’uscita di Porta Villasanta: obiettivo, lasciare per tutto agosto il Parco a completa disposizione dei cittadini per poterne godere liberamente a piedi o in bicicletta. Altre novità sono legate ai cantieri attualmente in corso. Per i lavori di Acinque per l’allacciamento alla rete del teleriscaldamento della sede della Croce Rossa da ieri e fino alle 17 del 14 agosto, a seconda delle fasi di cantiere, ci saranno interruzioni o modifiche al traffico in via Pacinotti, nel tratto compreso tra via Marsala e via Agnesi, dove sono vietate la circolazione e la sosta sul lato dei civici dispari, e in via Agnesi, in prossimità dell’incrocio con via Pacinotti, in cui per 50 metri è previsto un restringimento di carreggiata e il divieto di sosta sul lato dei civici pari, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Pacinotti.

Per i lavori di BrianzAcque necessari per il risanamento delle tubazioni fognarie, invece, dalle 8 di ieri fino alle 18 del 23 agosto sono vietate la circolazione e la sosta su entrambi i lati di via Toniolo, nel tratto compreso tra via Casati e l’accesso carraio del deposito di Autoguidovie, con esclusione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso.