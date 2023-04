Panettiere o sarto con i corsi di Afol

Afol Monza e Brianza organizza presso i propri centri di formazione professionale, corsi di formazione, totalmente gratuiti previa verifica dei requisiti di accesso, finanziati dal dispositivo Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) di Regione Lombardia, in partenza dal mese maggio e giugno.

I corsi spaziano da operatore del servizio mensa a magazziniere, informatica, segretaria di studio medico, disegno Cad, tecniche di panificazione e pasticceria, decorazione unghie, falegname, cassiere, addetto back office, sartoria, operatore contabile, disegnatore 2D e 3D del mobile e dell’arredamento.

Requisiti d’accesso ai corsi: beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-coll) in assenza di rapporto di lavoro, percettori di Reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi), utenti con una presa in caricosegnalazione sociosanitaria o sociale o sono inseriti in progettiinterventi di inclusione sociale, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, uomini con almeno 55 anni di età. Possono inoltre accedere le persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato di cui alla l. 6899, indipendentemente dall’età.

Tutti i corsi sono pubblicati sul sito www.afolmonzabrianza.it e si terranno presso i centri di formazione di Seregno, Meda e Concorezzo principalmente nella fascia pomeridiana per una durata di 100 ore.

Veronica Todaro