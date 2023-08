Pandemia, democrazia e diritti Vimercate al centro della ricerca

Vaccini, salute mentale e libertà, seconda sessione di dibattito pubblico in arrivo a Vimercate su quanto e come il Covid abbia cambiato la percezione dei diritti fondamentali. È l’impatto della pandemia sulla democrazia. La città è protagonista di una ricerca europea sugli effetti sociali e politici della crisi sanitaria e il 16 settembre in biblioteca alle 15 metterà intorno al tavolo i cittadini per discutere alcuni dei nodi più critici dell’attacco del virus.

Lo studio ha messo la Brianza gomito a gomito con altri otto paesi. L’indagine non costa nulla, da Bruxelles sono arrivati tutti i soldi necessari a coprire le spese: 30mila euro, un decimo del totale. L’infezione non ha messo in pericolo solo la salute, capire come stiano adesso le cose è l’obiettivo di “Heard“. Altri otto i soggetti coinvolti, coordinati dall’università slovena di Novo Mesto: la Fondazione bulgara per l’imprenditorialità, la cultura e l’educazione; il Forum della Diaspora Nordica (Svezia); il Comune de Mislata (Spagna); Acrosslimits, azienda di Malta specializzata in innovazione; la Federazione giovanile del distretto di Braga (Portogallo); l’associazione InCo di Molfetta; l’Istituto greco per lo sviluppo dell’imprenditorialità City Corporation e Cbe Sud Luberon, il gruppo francese per il dialogo sociale e lo sviluppo economico Val De Durance. Ciascuno a fotografare la situazione nel proprio territorio. Protagonisti, gli abitanti di ogni realtà, che esprimono opinioni attraverso questionari, conferenze e seminari. Fra i temi, come il Covid abbia influito sull’equilibrio fra lavoro e vita delle donne. "Non solo Pnrr, vogliamo guardare alle opportunità dell’Europa anche nell’ambito della progettazione ordinaria e dopo il Piano di rinascita perché consideriamo l’Unione un contesto naturale dove confrontare le proprie politiche con quelle di altri paesi, individuare soluzioni innovative e migliorare il benessere della comunità – dice la vicesindaca Mariasole Mascia –. Il progetto ci permette di portare a termine un’analisi approfondita centrata sulla nostra area. Siamo al centro di un’azione ambiziosa e di respiro internazionale".

Barbara Calderola