Palette, alberelli e fantasia: a Ruginello è nato il Bosco dei bambini

Palette, alberelli, fantasia: così due anni fa è nato il Bosco dei bambini a Ruginello, "coltiviamo una generazione verde", raccontano ad Oplà. Che oggi lancia un nuovo progetto sui tesori cittadini che aiuterà tutti a vivere meglio. A piantare mille esemplari furono i genitori dei piccoli del nido e della materna gestiti dalla cooperativa e i ragazzi delle elementari Ungaretti. Dietro, l’idea che "una coscienza ecologista cresce con naturalezza fin dalla più tenera età". Era scattata così la grande operazione dietro al cimitero per seminare il “Bosco comunitario“, querce e carpineti, tipici della Pianura Padana. Per tutti una lezione di sostenibilità sul campo. "Un investimento sul futuro – sottolineano dalla coop –. Aspettare che il bosco cresca e metterlo a disposizione di tutti è un segno del nostro impegno condiviso con famiglie e comunità, per costruire un ambiente più accogliente e capace di far crescere i bambini nel rispetto delle diversità".

Bar.Cal.