Palazzo Terragni ora diventa materia di studio

Il cuore del centro storico lissonese diventa un caso di studio sul campo per i giovani architetti, urbanisti e ingegneri di domani, dando spunti per discutere di città sostenibile, ecologica, con servizi per tutti e accessibile a chiunque. A finire sotto la lente degli studenti del Politecnico sarà l’area in cui sorge lo storico Palazzo Terragni, monumento simbolo del razionalismo italiano, e quindi gli edifici che punteggiano la centralissima piazza Libertà e la vicina piazza Garibaldi. Succederà domani per buona parte della giornata, dalle 10.30 alle 16, con l’iniziativa “Terragni e Lissone - Rigenerare la città“, organizzata dall’assessorato all’urbanistica, edilizia e ambiente del Comune insieme al Politecnico.

Gli universitari che frequentano il corso di fondamenti della rappresentazione, coordinati dal professor Alessandro Bianchi, si confronteranno così in modo concreto con uno dei temi più scottanti per le città di oggi, ossia la rigenerazione urbana. I ragazzi prima incontreranno a Palazzo Terragni la sindaca Laura Borella e l’assessore all’urbanistica Massimo Rossati, poi, da mezzogiorno in avanti, effettueranno rilievi degli edifici tra piazza Libertà, via Paradiso e piazza Garibaldi, alla scoperta dello stato di fatto del contesto in cui si trova l’ex Casa del Fascio progettata da Giuseppe Terragni. Al centro del lavoro ci sarà l’idea di città equa, prossima, bella e sostenibile, e quindi argomenti come il miglioramento della qualità dell’ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici, il rafforzamento dei servizi che offre il contesto urbano, l’abitare a prezzi equi sia in centro storico che in periferia, la rigenerazione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture legate alla mobilità.

