Pagani torna in Consiglio comunale Due mandati con la stessa squadra Prima polemica sul vicepresidente

di Veronica Todaro

È iniziato venerdì sera con il primo Consiglio comunale il secondo mandato del rieletto sindaco Fabrizio Pagani, che ha aperto i lavori con un ringraziamento a chi ha lavorato con lui nel precedente mandato, sottolineando come non ci siano state grosse variazioni in giunta.

"Una scelta all’insegna della continuità – ha sottolineato – per chiudere una serie di lavori importanti, ed era importante dare continuità a quanto fatto nei cinque anni precedenti. Auguro agli assessori e ai consiglieri tutti, specialmente a chi siede per la prima volta in consiglio, un buon lavoro. Mi auguro sia un consiglio costruttivo. Io sarò sempre a disposizione".

Nell’aula consiliare di via Zara era presente il pubblico delle grandi occasioni per assistere al giuramento e alla presentazione della nuova giunta comunale che resta pressoché invariata rispetto alla precedente, con una sola variazione e qualche redistribuzione degli incarichi: esce Valeria Fasola, ora in consiglio, entra Leonardo Paletta, eletto nella lista Nova Oggi Domani.

Accanto a Pagani, che come primo cittadino si è tenuto le deleghe a Bilancio, sport, personale, entrano in giunta Andrea Apostolo, 39 anni, con 171 preferenze a suo favore, che riconferma il suo ruolo da vicesindaco, con deleghe a Pianificazione strategica e sviluppo del territorio, e Irene Zappalà, la più giovane della squadra, 33 anni, 322 preferenze, si occuperà di Urp, servizi culturali, partecipazione e biblioteca, cultura, pubblica istruzione politiche giovanili, comunicazione, cura del patrimonio. Savina Frontino, 51 anni, si occuperà di Servizi sociali e politiche abitative. Rossella Nigro, 53 anni, ha l’incarico a Commercio, attività produttive ed ecologia. Nuovo ingresso per Leonardo Vitaliano Paletta che si occuperà di Casa della comunità, edilizia privata, polizia locale e sicurezza. Durante la seduta è stato nominato anche il presidente del Consiglio comunale: Orazio Frattaruolo, il suo vice Aurelio Tagliabue. Con una nota polemica della candidata sindaca Elena Maggi in rappresentanza del centrodestra, oggi sui banchi dell’opposizione: "È consuetudine lasciare la vice presidenza ad un consigliere dell’opposizione, così non è stato. La maggioranza si è accaparrata tutti i ruoli. Speriamo ci sia una maggior collaborazione in futuro con l’opposizione e magari meno arroganza".

Il Consiglio comunale è composto da 16 persone più il sindaco, di cui 10 seggi assegnati al centrosinistra, nello specifico sette del Pd, due per Vivere Nova e uno per Nova Oggi e Domani. Siedono sui banchi del consiglio Elena Maggi e Andrea Romano, i due ex candidati sindaci, Francesca Maria Brambilla che aveva ricevuto 280 preferenze, Francesca Chinnici, Gianfranco Dodaro, Valeria Fasola, Orazio Frattaruolo, Ugo Lina, Filippo Lo Monaco con le sue 281 preferenze, Rita Pagani, Matilde Pagnin, Francesco Ratti, Claudio Schiavon, Aurelio Tagliabue, Massimiliano Zumbo e Giovanni Zurzolo.