Otto donne diverse al bivio. Ecco “Il tempo rubato“: giovani attrici a confronto

Una storia intensa e profondamente attuale, carica di tensione e di umanità. Otto donne diverse, con vite differenti, che si ritrovano nella sala spoglia di una fabbrica a dover prendere una decisione cruciale, un passo all’apparenza non particolarmente significativo ma che in realtà nasconde dietro di sé un prezzo molto alto in termini di dignità. È la vicenda che porterà in scena lo spettacolo teatrale “Il tempo rubato: 7 minuti“, che verrà proposto sabato alle 21 all’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno. Protagoniste saranno le giovani attrici emergenti del Progetto Palco dell’Academy Musical Arts, che daranno vita a un dramma fatto di autenticità e sensibilità, grazie alla drammaturgia firmata da Andrea Di Cianni e alla regia di Alberto Genovese. Lo spettacolo, promosso da Cartanima Teatro, vuol essere un omaggio alla forza e alla determinazione femminili, alle lotte silenziose e alle battaglie rumorose combattute per difendere il proprio valore umano e la propria dignità.

I personaggi, tutte operaie, si trovano a confrontarsi con un dilemma che ne mette a nudo fragilità, dubbi, speranze e paure, "esplorando - spiegano da Cartanima - il sottile confine tra resistenza e rassegnazione". "Il tempo - sottolineano - diventa metafora della dignità, e la domanda che aleggia è quanto siamo disposti a sacrificare per difendere il nostro futuro". A capovolgere ogni certezza ci penserà un finale inaspettato, legato al coraggio di chi ogni giorno lotta per i propri diritti. Il racconto scava non solo nelle dinamiche del conflitto lavorativo, ma anche nelle profondità più intime dell’animo. L’intenzione è "scuotere le coscienze e stimolare una riflessione collettiva sulle disuguaglianze e le sfide ancora presenti nella società contemporanea", dicono gli organizzatori, evidenziando come l’opera sia "un invito a non dimenticare le battaglie del passato e le conquiste ottenute, ricordando al contempo quanto sia importante continuare a lottare per un futuro più equo e giusto".

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Cartanima in collaborazione col Comune. Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria telefonando al 342.85.48.524 oppure scrivendo via mail all’indirizzo cartanima.prenotazioni@gmail.com.