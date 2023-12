Organo e soprano: marito e moglie in concerto tra sacro e profano

La XX edizione di Brianza Classica, la rassegna dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, prosegue con i concerti del mese di dicembre. Appuntamento prenatalizio sabato 16 alla Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a Carnate con il Duo soprano e organo proveniente dalla Polonia, formato dai coniugi Mateusz e Angelika Rzewuscy. Prima del concerto, ultimo evento in calendario per quest’anno con il “Preludio Giovanile”, protagonista la Junior Orchestra dell’Associazione Archè di Osnago. Visto il successo della rassegna è stato aggiunto un nuovo appuntamento, fuori cartellone e del tutto eccezionale, previsto per lunedì 18 dicembre a Seregno con l’Ensemble The Palm Court Quartet. Oltre al sito, ai social e alle newsletter, per restare sempre aggiornati sui concerti lo scorso anno è nata “Classic Appeal”, l’App di Brianza Classica, in cui si possono trovare informazioni sui concerti e sui musicisti, approfondimenti, foto e video. È disponibile gratuitamente scaricandola dagli store del proprio smartphone o attraverso il seguente link: bit.ly3M1XCph Agli spettacoli viene garantita la massima accessibilità, anche sotto il profilo economico, al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio classico.

La rassegna gode del patrocino di Ministero della Cultura, Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e Provincia di Lecco; è inoltre sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, la Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus, la Banca Popolare di Sondrio e da tutte le aministrazioni comunali che ospitano i concerti. Le iniziative per un maggior coinvolgimento dei giovani sono realizzate grazie alla collaborazione della Fondazione Piseri di Brugherio, L’Associazione MusicArt di Lesmo e l’Associazione APS Arché di Osnago.

Cristina Bertolini