"Ora la mia gioia è indescrivibile: aprirò Artè Park"

Per il futuro Santi Sindoni pensa di trasferirsi dalla Brianza a Roma per aprire un nuovo e grande studio artistico e sta lavorando a una nuova tecnica molto promettente di vetrofusione per dare maggiore impatto alle sue creazioni e per realizzare Artè Park, una struttura multidisciplinare che abbraccerà l’arte e la cultura sotto ogni suo singolo aspetto, di cui sta curando un catalogo. "Dopo che mi è stata concessa la grazia, oltre a provare una gioia indescrivibile detta Libertà, mi sono reso conto che la parentesi è scomparsa come una bolla di sapone - commenta Santi Sindoni, che ora ha coniato per sè un nuovo nome d’arte, quello di Sando - Sono rimaste le persone che amo. Ora il mio pensiero è di portare nel mondo, attraverso i valori della Fondazione Artè Etra, l’arte e coronare la realizzazione di Artè Park".