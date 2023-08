Operazione ponti sicuri Una settimana di cantieri

di Gabriele Bassani

Sono iniziati lunedì e proseguiranno fino a sabato mattina i lavori notturni sulla Milano-Meda per il risanamento e il controllo dello stato di salute dei ponti.

In particolare, questo intervento, che fa seguito ai numerosi altri effettuati nel corso dell’anno, si riferisce a due cavalcavia nel territorio di Varedo, identificati con la sigla P2 e P5, e rende necessaria la chiusura parziale notturna del tratto di superstrada interessato.

La chiusura riguarderà la carreggiata Sud in direzione Milano, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria a Bovisio Masciago, a partire dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo. L’impresa al lavoro organizza la segnaletica con le deviazioni e il percorso alternativo per i veicoli in transito. Gli interventi in questione fanno seguito ad una richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore con una serie di motivazioni tecniche accolte dalla Provincia di Monza e Brianza.

I lavori sono quelli per il consolidamento dei ponti che attraversano il tracciato della Milano-Meda, secondo quanto previsto dal Patto stipulato tra Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e Autostrada Pedemontana. Obiettivo, garantire il monitoraggio continuo dei ponti che attraversano la Milano-Meda e gli interventi di risanamento necessari a garantire la sicurezza per il transito dei veicoli su un tracciato che dovrebbe ormai avere i mesi contati, considerando il più volte annunciato imminente avvio dei cantieri per la nuova tratta di Pedemontana che andrà ad insistere proprio sull’attuale sede della Milano-Meda.

Si tratta cioè di ponti destinati ad essere abbattuti per fare posto alla nuova autostrada sottostante, ma che fino ad allora devono ovviamente essere tenuti in sicurezza. Tra i contenuti dell’accordo siglato nel 2018 in Regione anche l’impegno ad effettuare lavori notturni al fine di creare i minori disagi possibili alle migliaia di pendolari, utenti quotidiani della superstrada.