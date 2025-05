Operazione playoff. Monza, ora viene il bello

L’avversaria è la stessa di due stagioni fa. Ma è il Nuoto Club Monza a essere cambiato e decisamente in meglio. La prova viene dal cammino travolgente che ha permesso ai “granchi” di dominare la stagione regolare: la formazione allenata da Stefano Ingegneri ha ribadito il concetto fino all’ultimo, andando a vincere la sfida conclusiva del campionato. A farsi da parte, come all’andata, è stata una neopromossa ambiziosa come la Rari Nantes Bologna, piegata per 13-20. Ma domani la storia è ben diversa, perché in palio c’è un pezzo di promozione in serie A2. Al centro natatorio Pia Grande (ore 17.30) arriva il Club Nautico Marina di Carrara, l’altra protagonista della semifinale playoff. Il settebello di casa ha un conto aperto con la compagine toscana, che nella finale playoff 2023 sconfisse due volte su due la formazione biancorossa. Marina di Carrara, allora, era favorita e sistemò la faccenda aggiudicandosi gara 1 per 12-8, per poi espugnare la piscina monzese per 7-4. Ma la “Bombonera” di via Murri ha in mente tutto un altro epilogo rispetto al precedente. Anche perché il Ncm, capolista del Girone 2, avrà il vantaggio di disputare in casa anche l’eventuale bella, fissata a sabato 24 maggio, sempre alle 17.30. In mezzo, comunque, c’è l’incontro di ritorno mercoledì 21 alle 20.45 nella piscina comunale di Lavagna (Genova), campo di gioco della compagine carrarina.

Monza spera nel salto di categoria finora mai riuscito anche perché può contare su una forza d’urto letale, formata da Alberto Mazza (47 reti nella stagione regolare), Davide (42) e Andrea Celli (29) e Alessio Vignati (22). "Inoltre – precisa il viceallenatore Fabio Frison -, questi giocatori tirano tutti da posizioni diverse. In ogni caso, rispetto a due anni fa, noi abbiamo più esperienza e sappiamo come gestire certe situazioni. E poi, inevitabilmente, da parte nostra ci sarà anche voglia di rivalsa".

Gianni Gresio