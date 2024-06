“Opera in jazz“ a Villa Longoni

Musiche d’opera, brani di Puccini, Verdi e Rossini, ma anche di Bizet e di Mozart, accanto a pezzi di Sonny Rollins e ad alcuni grandi standard.

Tutti riletti in chiave jazzistica da un trio d’eccezione, formato da strumentisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. È il concerto dal titolo “Opera in jazz“, che si terrà oggi alle 17 in Villa Longoni a Desio, organizzato dalla Filarmonica Ettore Pozzoli in collaborazione col Comune. Protagonista dello spettacolo sarà il Trio jazz della Filarmonica della Scala composto da Emanuele Pedrani (nella foto) al pianoforte, Giuseppe Ettorre al contrabbasso e Giuseppe Cacciola alla batteria. Il gruppo proporrà elaborazioni e arrangiamenti jazz di temi d’opera celebri come “Che gelida manina“ dalla Bohème di Puccini, “Di quella Pira“ dal Trovatore di Verdi, di cui sarà citata anche l’ouverture de La Traviata; l’Habanera e l’Entr’acte della Carmen di Bizet, la cavatina dal Barbiere di Siviglia di Rossini, oltre a un brano delle Nozze di Figaro di Mozart. Nella seconda parte dell’esibizione ci saranno i brani “Like butterfly wings“ e “My father’s silence“ scritti da Pedrani, “St. Thomas“ di Sonny Rollins e standard del repertorio jazzistico come “Estate“ di Bruno Martino, “All the things you are“ di Jerome Kern e “Lullaby of Birdland“ di George Shearing. A seguire, subito dopo il concerto, aperitivo a buffet. Biglietto d’ingresso 20 euro. Per info 335 5792844.

F.L.