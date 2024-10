Omicidio di Nova Milanese, il sindaco senza parole: “Un episodio sconcertante”

Nova Milanese (Monza Brianza) – “Sono davvero senza parole”. Il sindaco di Nova Milanese, Fabrizio Pagani, è sconvolto da quanto appena accaduto nel paese di 23mila abitanti di cui si trova alla guida dal 2018.

“Erano tantissimi anni che nel nostro Comune non accadeva un omicidio - riflette stupito -. Ero a una riunione all’ospedale di Desio, quando ho saputo della notizia”. E ha aggiunto: “Quando accadono questi atti scellerati non ci sono parole per descrivere il dispiacere che si prova. Sono vicino ai famigliari. Anche se pare non andassero d’accordo, è difficile immaginare cosa possano provare in questo momento così difficile”.

Il sindaco di Nova Milanese, pur essendo profondamente radicato nella sua terra, non aveva mai avuto a che fare con le famiglie coinvolte nella tragedia. “Onestamente non conosco la famiglia - ammette Fabrizio Pagani -. Ma un omicidio a Nova Milanese è davvero un fatto sconcertante. Per di più tra famigliari. Sono fatti che mai si vorrebbe che accadessero. Invece, questa volta non l’ho sentito alla televisione ma è accaduto tra uno dei miei concittadini e per di più tra cognati, con in mezzo una nipote”.

Appresa la notizia in via sommaria dai carabinieri, il sindaco riflette ancora: “Mi sento sgomento e rammaricato. Penso anche alla nonna, povera donna ha perso una figlia. Mi dispiace molto e mi auguro che questi fatti non accadano più. Ne ho parlato anche nel corso della riunione all’ospedale di Desio, purtroppo anche nella Brianza ogni tanto qualcuno perde la testa. Meno male che questi gesti efferati, che pure accadono, non sempre finiscono male come in questa occasione”.