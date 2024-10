Omicidio a Nova Milanese, uccide la cognata a coltellate per una lite sul parcheggio: la donna stava difendendo la figlia La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio in via Magellano. Sembra che tra le famiglie non scorresse buon sangue: lo zio di 62 anni, presunto omicida, sarebbe nella stazione dei carabinieri