Omicidio Nova Milanese, Giuseppe Caputo si difende: "Vivevamo una vita d'inferno, ora mia moglie è in pericolo”

Nova Milanese (Monza Brianza) - "La mia vita e quella della mia famiglia erano diventate un inferno e mia moglie, che si è ammalata a causa dell'aria fredda che gelava il nostro appartamento a causa dell'impianto di condizionamento installato dagli altri, ora è in pericolo".

Lo ha ripetuto ancora, anche davanti alla giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi, Giuseppe Caputo, il 62enne di Nova Milanese che ha prima aggredito la nipote che aveva appena parcheggiato l'auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievemente e poi ha ucciso infierendo con i fendenti sulla cognata mamma della ragazza, Giovanna Chinnici, 63 anni, che era intervenuta in difesa della figlia.

Il 62enne subito sottoposto a fermo dai carabinieri della Compagnia di Desio e condotto in carcere, è stato poi trasferito nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Gerardo di Monza per un forte malessere psicologico che aveva fatto saltare l'interrogatorio all'udienza di convalida. Questa mattina la giudice, dopo essersi confrontata con i medici del nosocomio che hanno aperto la strada alla possibilità di risentire l'indagato, è tornata in Psichiatria ed è riuscita a farsi rispondere alle domande.

Sull'aggressione finita in tragedia Caputo ha sostenuto di avere avuto "un mucchio di persone addosso". Ma secondo il suo difensore, l'avvocata Anna Casiraghi, l'interrogato "era spento, faceva fatica a capire". La convalida del fermo è già stata decisa e non è escluso che il 62enne possa tornare nella casa circondariale di Monza. Non è esclusa neanche la richiesta di una perizia psichiatrica sull'uomo che, pare, avesse già visto una specialista.

Intanto per domani pomeriggio – mercoledì 30 ottobre – sono fissati nella chiesa di Sant’Antonino a Nova i funerali di Giovanna Chinnici.