Omaggio psichedelico all’energia dei Doors “Show Me“, una sfida tra giovani rapper

La poesia lisergica e visionaria di Jim Morrison e le musiche dei Doors. E poi il nuovo rap italiano e l’hip hop, ma anche le sonorità hawaiane dell’ukulele. Tanta musica nella nuova settimana del Tambourine di Seregno, con concerti e iniziative che spazieranno tra diversi generi.

Si comincerà mercoledì alle 21.30 con un “Laboratorio gratuito integrato di ukulele“, rivolto in particolare ai più giovani, per avvicinare e conoscere questo strumento che dalle isole Hawaii sta prendendo sempre più piede anche in Italia, tra appassionati e scuole. Ingresso libero con tessera Arci.

Giovedì alla stessa ora si potranno aprire le porte della percezione per calarsi nel sound inconfondibile dei Doors: sul palco di via Carlo Tenca arriveranno, in formazione ridotta a duo, i The Doors Lysergic Experience (foto), collaudatissima tribute band che darà vita alla “The Doors Night“, un concerto-omaggio alle canzoni più belle del gruppo formato da Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore. A interpretarne i pezzi più significativi saranno Cristian D’Oria e Giuseppe Magnelli. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Si cambierà completamente genere, invece, venerdì sera, quando il circolo seregnese ospiterà il contest “Show Me“, una sfida tra giovani rapper, con nuovi artisti emergenti che dovranno dimostrare le loro abilità rappando su due beat inediti e differenti. Ospite speciale dell’evento sarà uno dei rapper italiani più noti degli ultimi vent’anni, ossia Vacca, artista capace di sperimentare e di muoversi tra l’hip hop, il rap, la trap, il reggae e il raggamuffin, lavorando anche con Fabri Fibra. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.