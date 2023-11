Omaggio ai cantautori. I Figli di un temporale aiutano i ragazzi speciali

I grandi cantautori italiani portati in scena da una band di 5 elementi: sono in prevendita i biglietti per il nuovo concerto dei “Figli di un temporale” in favore dell’associazione InxAut, che lavora per l’inclusione dei ragazzi autistici. Da De Andrè a De Gregori, da Pino Daniele a Venditti e tanti altri: un concerto tributo ai cantautori italiani a sostegno di progetti per ragazzi autistici, che sempre più numerosi vengono proposti nel corso dell’anno dall’associazione solarese, con stage sportivi, esperienze lavorative, uscite in gruppo. Il nuovo appuntamento musicale è per sabato 25 novembre alle 21 alla Sala Polifuzionale San Domenico Savio al Villaggio Brollo. Biglietto d’ingresso a 12,50 euro, prenotazioni al 344.25.09.510.