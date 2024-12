Oltre mille griffe contraffatte sulla bancarella del mercato

Maxi sequestro di abiti contraffatti al mercato di Seregno. I vigili hanno trovato mille capi d’abbigliamento che riportava griffe false di Ralph Lauren, The North Face, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Prada, Gucci, Givenchy, Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein, Colmar, Diesel, MSGM, Balmain, Balenciaga, Dolce & Gabbana. Sul mercato avrebbero fruttato circa 50mila euro. Gli agenti del Nucleo di sicurezza urbana hanno perlustrato in borghese l’area di mercato, la loro attenzione si è concentrata su una bancarella che vendeva capi d’abbigliamento di presunte marche di lusso a prezzi decisamente ribassati. Dopo un generale esame dei prodotti, è emerso che gli articoli riportavano loghi e marchi noti, ma erano presumibilmente contraffatti, realizzati con materiali di qualità inferiore rispetto agli originali e caratterizzati da dettagli (cuciture, ornamenti, etichette) non conformi agli standard autentici. I vigili hanno denunciato l’ambulante, un 56enne di origini bengalesi.

Son.Ron.