Oltre l’Atp, qui vince la passione. La Brianza del tennis avanti tutta

Le vittorie di Agrate, Cesano e Bellusco in campo maschile e quella quanto mai netta di Ceriano Laghetto in campo femminile hanno caratterizzato la prima tornata di incontri in serie C. Spicca senza dubbio il netto 4-0 con cui il Club Tennis Ceriano ha spazzato via lo Sportrend di Melzo. Risultato in cassaforte già dopo i singolari, con Giorgia Russo e Bianca Franchi che hanno concesso solamente un game alle rispettive avversarie, Martina Azzoni e Alice Trangoni mentre è stato di 6-1 6-2 il punteggio del successo di Ilaria Pennati su Emma Prisco. Il match di doppio non è stato disputato a causa di un infortunio accusato da una giocatrice dello Sportrend. "Essere favorite non basta, la superiorità va dimostrata sul campo e il nostro è stato davvero un bel successo", spiega capitan Basilico. Domenica la sfida contro le bresciane della Pro Tennis School di Borgosatollo potrebbe valere già un pezzo di qualificazione al turno successivo.

In campo maschile spicca il perentorio 6-0 del Tennis Agrate a Crema che rappresenta un bel passo avanti per centrare l’obiettivo espresso da capitan Figini alla vigilia di salvarsi senza passare dai playout. Nel girone 6 brilla anche il Tennis Cesano che in via Po si impone 5-1 sui bergamaschi del Leo Mora Tennis. I biancorossi perdono il primo match per poi lasciare le briciole agli avversari. Nello stesso raggruppamento non ha storia il derby Tennis Bellusco-Villa Reale coi padroni di casa che fanno en-plein (6-0). Nemmeno un set invece per l’esordio dell’Alte Groane Lentate contro il Tc Lombardo, mentre termina in parità la sfida tra Golarsa Academy e Tennis Club Seregno con Massimo Guazzo e Andrea Casati che vincono i rispettivi match, doppio incluso. Nulla da fare invece per il Tennis Arcore a Milano contro lo Junior Tennis vittorioso 5-1.

Ancora in campo femminile, riscattano l’opaca prova dei colleghi maschi le ragazze dell’Alte Groane che dopo una sfida molto equilibrata decisasi solo all’ultimo punto del doppio battono 3-1 il BiteTennis di Mornico: della coppia Emma Calvo e Alice Dell’Orto il contributo finale. Perdono invece le ragazze del Tennis Cesano che a differenza della squadra maschile cadono a Milano sui campi dello Junior Tennis. Del doppio l’ininfluente punto della bandiera. Pareggiano le tenniste del Villa Reale 2-2 contro il Timing.

Roberto Sanvito