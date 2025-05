Oltre 16 tonnellate di cibo recuperato, il Banco Alimentare ringrazia

Il Banco Alimentare della Lombardia ha recuperato 16,4 tonnellate di cibo al termine di Tuttofood, la fiera internazionale per l’intero ecosistema agro-alimentare che si è svolta a Milano dal 5 all’8 maggio: 364 aziende hanno scelto di aderire e di donare, anziché sprecare i loro prodotti. In questo modo alimenti ancora in perfetto stato saranno ridistribuiti ad alcune delle oltre mille strutture caritative convenzionate col Banco Alimentare della Lombardia che sostengono più di 200mila persone in difficoltà. Sono stati impegnati 46 volontari di Banco Alimentare della Lombardia, che ha sede in via Papa Giovanni XXXIII alla Taccona, intitolata al cavalier Danilo Fossati. Insieme ai volontari 14 dipendenti di Number 1 Logistic Group.

Le 16,4 tonnellate di alimenti recuperati sono pari a oltre 32.800 pasti equivalenti (un pasto è equivalente a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai Larn, Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, ndr), che verranno distribuiti dalle strutture caritative alle persone bisognose. "Ringraziamo Fiere di Parma per la sensibilità e l’attenzione che ha riservato a questa iniziativa di recupero delle eccedenze, al fine di restituire al cibo il vero valore originario: quello di nutrire l’uomo. Un grazie alle aziende donatrici, ai volontari e a Number 1 per il suo prezioso supporto", ha dichiarato Dario Boggio Marzet, presidente di Banco Alimentare della Lombardia. Stando all’ultimo bilancio sociale, nel 2023 il Banco Alimentare della Lombardia ha aiutato, attraverso l’assistenza a circa 1.112 strutture caritative, 213.589 persone bisognose, distribuendo gratuitamente 19.172 tonnellate di prodotti alimentari equivalenti a oltre 37,1 milioni di pasti. Nella sola provincia di Monza, quinta per numero di richieste, sono state assistite 16.581 persone.

Veronica Todaro