Oggi l’addio a Spreafico anima di Desio

Una persona che ha fatto della passione per la sua città il suo tratto distintivo, inequivocabile. In ambito politico, sociale, sportivo e culturale. Umberto Spreafico ha rappresentato un punto di riferimento, a lungo, per Desio. Domenica mattina è morto, a 84 anni, vinto dalla malattia che da parecchio lo stava fiaccando e lo aveva costretto a “ritirarsi” dalla vita pubblica. Lasciando un vuoto nei tantissimi desiani che lo conoscevano e apprezzavano per il suo carattere aperto e gioviale, sempre al servizio del prossimo e della città che amava. Spreafico è stato impegnato in politica, fra Democrazia Cristiana prima e Partito Popolare dopo. È stato anche assessore, con diverse deleghe. Molto attivo in vari ambiti cittadini: quello della cronaca locale, come appassionato giornalista; quello dello sport nelle fila del Centro Sportivo Desiano (era uno dei fondatori della Fiaccola Votiva, tra l’altro, che non si perdeva mai), quello della vita parrocchiale.

È stato anche tra i volontari della San Vincenzo e alla guida dell’Associazione Combattenti. Immancabile, per lui, anche l’appuntamento con il Palio degli Zoccoli, la tradizionale manifestazione locale che lo vedeva impegnato in prima linea. I funerali sono fissati per oggi alle 10.30 nella basilica di piazza Conciliazione. Lascia la moglie e un figlio. “Una persona per bene, sempre pronta a spendersi, piena di idee, che amava Desio per davvero", lo ricordano i più. Saranno sicuramente molti i suoi concittadini che decideranno di salutarlo per l’ultima volta, come merita, per lo spirito di servizio sempre dimostrato verso Desio e i desiani.

Ale.Cri.