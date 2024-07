Officina fuorilegge scoperta a San Rocco

Immediata cessazione dell’attività, sequestro delle attrezzature e sanzioni per un totale di 5.100 euro. È il bilancio di un sopralluogo del Nuclei commercio e ambiente della polizia locale di Monza in un’officina meccatronica del quartiere San Rocco. Gli agenti hanno riscontrato “gravi irregolarità amministrative“ e a nulla è valso il tentativo di giustificazione del proprietario trovato mentre operava su diversi veicoli presenti in officina. Negli stessi controlli, sempre nel quartiere San Rocco, la polizia locale, insieme con il personale di Ats Brianza, era già intervenuta in un negozio di alimentari dove vendevano carni senza indicazioni su tipo di merce posta in vendita e stato di conservazione e su molti prodotti mancavano i prezzi nonchè non funzionava un frigorifero di refrigerazione per gli alimenti. Accertate queste violazioni alle normative sul commercio e la conservazione dei prodotti alimentari, gli agenti hanno fatto scattare nei confronti del negoziante sanzioni per circa 7mila euro e sequestrati diversi sacchi di merce da destinare allo smaltimento.

S.T.